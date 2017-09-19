Моуринью рассказал, почему Лукаку отдал предпочтение "Манчестер Юнайтед" перед "Челси"

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Моуринью рассказал, почему Лукаку отдал предпочтение "Манчестер Юнайтед" перед "Челси"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему форвард Ромелу Лукаку отдал предпочтение его клубу перед лондонским "Челси".

"Я не думаю, что это мое влияние, нет. Я думаю, что мы просто заплатили деньги, которые просил "Эвертон", мы предложили игроку заработную плату, которую попросил его агент, и мы заплатили агентам комиссию, которую они желали получить. Я не вижу другой причины", - цитирует наставника "красных дьяволов" Squawka.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" подпишет новый контракт с любимчиком Моуринью. | soccernews.ru

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