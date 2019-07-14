Моуринью рассказал, почему он все еще не вернулся к работе

Теги жозе моуринью

Моуринью рассказал, почему он все еще не вернулся к работе

Известный португальский специалист Жозе Моуринью ждет возможности вернуться к тренерской деятельности.

"Я желаю вернуться, однако жду подходящий клуб и подходящий проект. А сейчас у меня есть время, чтобы довольствоваться вещами, которые не связанны с футболом", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Последним клубом 56-летнего португальца был "Манчестер Юнайтед", который он покинул в декабре 2018 года.

За свою тренерскую карьеру Моуринью работал в "Бенфике", "Порту", "Челси", "Интере" и "Реале".

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