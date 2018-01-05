Моуринью рассказал, почему у него нет собственного жилья в Манчестере

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Моуринью рассказал, почему у него нет собственного жилья в Манчестере

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему он живет в отеле.

"Я очень ленивый человек. Я не хочу, чтобы кто-то беспокоился из-за того, что я живу в номере в отеле, в комнате площадью в два квадратных метра, ведь там у меня есть весь необходимый комфорт. Там я живу как в доме. Поэтому, если вы переживаете о том, чтобы я чувствовал себя комфортно, то там я именно так себя и чувствую.

А если меня поселить в доме, который мне не нравится, в месте, которое мне не нравится, где я буду чувствовать себя одиноким без моих помощников, то там я буду грустить. А те, кто грустят, не способны работать хорошо" - приводит слова Моуринью ESPN.

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