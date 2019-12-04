Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда был тренером "Манчестер Юнайтед"



Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, почему он все время жил в отеле возглавлял "Манчестер Юнайтед".

"Если бы я жил в доме, то мне пришлось бы делать уборку, а я этого не хотел. Мне нужно было бы гладить, а я не умею этого. Из еды я могу только пожарить яйца и колбаски", - приводит слова португальского специалиста Goal.com.

Напомним, что Моуринью тренировал "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством манкуниацы выиграли Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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