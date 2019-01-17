Моуринью рассказал подробности перехода Дрогба в "Челси"

Теги челсижозе моуриньюдидье дрогба

Моуринью рассказал подробности перехода Дрогба в "Челси"
Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал о том, как происходил переход в лондонский клуб ивуарийского форварда Дидье Дрогба.

"Дидье всегда был очень предан мне. Он никогда не забывал, что я привез его в Англию из "Марселя". Дрогба не ожидал такого трансфера, так как уже не был молодым футболистом. Роман Абрамович спросил меня, кто мне нужен в нападение. У нас был выбор из всех громких имен форвардов того времени, но я выбрал Дрогба. "Кто это? Из какой команды", - спросил Абрамович. Я ответил: "Мистер Абрамович, не обсуждайте, просто покупайте его". В итоге Дрогба стал легендой "Челси" и чемпионата Англии", – приводит слова Моуринью beIN SPORTS.

Дрогба перешел в "Челси" из "Марселя" в 2004 году в возрасте 26 лет. За лондонский клуб он провел 381 матч во всех турнирах, забил 164 мяча и отдал 86 голевых пасов. В составе "Челси" ивуарийский форвард четырежды стал чемпионом Англии, завоевал четыре Кубка Англии, три Кубка Лиги, два Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Чемпионов.

Не пропустите: "Челси" договорился о переходе Игуаина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бетис" стал очередным четвертьфиналистом Кубка Испании

"Бетис" стал очередным четвертьфиналистом Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов