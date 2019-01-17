Моуринью рассказал подробности перехода Дрогба в "Челси"
Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал о том, как происходил переход в лондонский клуб ивуарийского форварда Дидье Дрогба.
"Дидье всегда был очень предан мне. Он никогда не забывал, что я привез его в Англию из "Марселя". Дрогба не ожидал такого трансфера, так как уже не был молодым футболистом. Роман Абрамович спросил меня, кто мне нужен в нападение. У нас был выбор из всех громких имен форвардов того времени, но я выбрал Дрогба. "Кто это? Из какой команды", - спросил Абрамович. Я ответил: "Мистер Абрамович, не обсуждайте, просто покупайте его". В итоге Дрогба стал легендой "Челси" и чемпионата Англии", – приводит слова Моуринью beIN SPORTS.
Дрогба перешел в "Челси" из "Марселя" в 2004 году в возрасте 26 лет. За лондонский клуб он провел 381 матч во всех турнирах, забил 164 мяча и отдал 86 голевых пасов. В составе "Челси" ивуарийский форвард четырежды стал чемпионом Англии, завоевал четыре Кубка Англии, три Кубка Лиги, два Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Чемпионов.
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|22
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|Тоттенхэм
|22
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|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
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|19
|Фулхэм
|22
|14
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|Хаддерсфилд Таун
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