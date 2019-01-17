Моуринью рассказал подробности перехода Дрогба в "Челси"



Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал о том, как происходил переход в лондонский клуб ивуарийского форварда Дидье Дрогба.

"Дидье всегда был очень предан мне. Он никогда не забывал, что я привез его в Англию из "Марселя". Дрогба не ожидал такого трансфера, так как уже не был молодым футболистом. Роман Абрамович спросил меня, кто мне нужен в нападение. У нас был выбор из всех громких имен форвардов того времени, но я выбрал Дрогба. "Кто это? Из какой команды", - спросил Абрамович. Я ответил: "Мистер Абрамович, не обсуждайте, просто покупайте его". В итоге Дрогба стал легендой "Челси" и чемпионата Англии", – приводит слова Моуринью beIN SPORTS.

Дрогба перешел в "Челси" из "Марселя" в 2004 году в возрасте 26 лет. За лондонский клуб он провел 381 матч во всех турнирах, забил 164 мяча и отдал 86 голевых пасов. В составе "Челси" ивуарийский форвард четырежды стал чемпионом Англии, завоевал четыре Кубка Англии, три Кубка Лиги, два Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Чемпионов.

Не пропустите: "Челси" договорился о переходе Игуаина. | http://soccernews.ru