Моуринью рассказал, сколько лет ещё планирует тренировать

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Моуринью рассказал, сколько лет ещё планирует тренировать

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью порассуждал о том, сколько будет длиться его тренерская карьера.

"Мне 57 лет, я очень молод для тренера, поэтому не удивлюсь, если буду тренировать ещё 10-15 лет", - сказал португалец.

Контракт Моуринью с "Тоттенхэмом" рассчитан до июня 2023 года.

Специалист до "шпор" работал в "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реале", "Интере", "Порту" и других клубах.

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