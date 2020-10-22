Моуринью рассказал, сможет ли он в третий раз выиграть Лигу Европы
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью перед матчем с ЛАСКом высказался о шансах выиграть Лигу Европы в третий раз.
"Будем стараться. Это сложно, турнир очень долгий со сложной групповой стадией. Потом ты выходишь в плей-офф и получаешь команды из Лиги Чемпионов, что несправедливо", - цитирует Моуринью BBC Sport.
Напомним, португальский тренер выигрывал Лигу Европы с "Порту" (2003) и "МЮ" (2017).
А еще: Стали известны убытки "Манчестер Юнайтед" за последний год| http://soccernews.ru
главное
-
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников
-
Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой"
-
"Это полная ерунда". Медведев прокомментировал слова Кокорина о запрете на его поддержку
-
У Роналду снова положительный тест на коронавирус. Форвард пропустит матч ЛЧ с "Барселоной"
-
В "Спартаке" заявили, что Селихов сдал два положительных теста на коронавирус
Лента новостей
-
Сарри не планирует возглавлять "Фиорентину"
-
Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Енисеем"
-
Манчини опубликовал провокационный пост о коронавирусе
-
"Стиль четверга". Роналду опубликовал фото с новой стрижкой
-
Названы кандидаты на замену Зидана в "Реале"
-
Гаттузо попросил игроков "Наполи" ограничить контакты с болельщиками и оставаться дома
-
Уткин: "На мой взгляд, Черчесов занимает не свое место"
-
В дебютном матче Тихонова в "Астане" команда обыграла "Тобол"
-
Моуринью рассказал, сможет ли он в третий раз выиграть Лигу Европы
-
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников
-
Новичок "Спартака" Мозес высказался о протестах в Нигерии
-
Кокорин рассказал, как уходил в аренду в "Сочи"
-
Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой"
-
Анчелотти рассказал о самочувствии Хамеса
-
Мещеряков высказался о дебюте Миранчука в "Аталанте"
-
Рассказов рассказал о своем переходе в тульский "Арсенал"
-
"Это полная ерунда". Медведев прокомментировал слова Кокорина о запрете на его поддержку
-
Газизов высказался об информации о заражении Селихова коронавирусом
-
У Роналду снова положительный тест на коронавирус. Форвард пропустит матч ЛЧ с "Барселоной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14