Моуринью рассказал, сможет ли он в третий раз выиграть Лигу Европы

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью перед матчем с ЛАСКом высказался о шансах выиграть Лигу Европы в третий раз.

"Будем стараться. Это сложно, турнир очень долгий со сложной групповой стадией. Потом ты выходишь в плей-офф и получаешь команды из Лиги Чемпионов, что несправедливо", - цитирует Моуринью BBC Sport.

Напомним, португальский тренер выигрывал Лигу Европы с "Порту" (2003) и "МЮ" (2017).

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