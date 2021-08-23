Моуринью рассказал, в чём Шомуродов превосходит Абрахама

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Моуринью рассказал, в чём Шомуродов превосходит Абрахама

Фото инстаграм Эльдора Шомуродова

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью сравнил игровые качества новичков команды Эльдора Шомуродова и Тэмми Абрахама.

"Шому очень опасен на свободных пространствах. Тэмми, скорее, больше играет "столба", - приводит слова Моуринью DAZN.

Абрахам в дебютном матче в составе "Ромы" против "Фиорентины" (3:1) сделал два ассиста. На 69-й минуте англичанина заменил Шомуродов и также записал в свой актив голевую передачу.

Этим летом "волки" заплатили 40 миллионов евро за Абрахама и 17,5 миллиона за Шомуродова.

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