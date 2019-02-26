Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, в каком клубе хочет работать.

"Я хочу работать в клубе, который понимает значение структуры. Поэтому первый пункт - структурная эмпатия. Второй пункт - это амбиции. Моим следующим местом работы может быть клуб, который не готов охотиться за трофеями сразу, но имеет такие амбиции. Если это будет клуб без амбиций, я не приму предложение. Я уже отклонил одно предложение, потому что хочу футбола высокого уровня и амбиций на самом высоком уровне. Кроме того, я хочу работать с людьми, которых я люблю. Людьми, с которыми я хочу работать, с которыми я счастлив работать, с которыми разделяю одинаковые идеи. Так было у меня в "Интере", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что 56-летний португалец 18 декабря прошлого года был уволен из "Манчестер Юнайтед".

До этого Моуринью возглавлял "Бенфику", "Униан Лейрию", "Порту", "Интер", "Реал" и дважды "Челси".

Не пропустите: Моуринью рассказал, когда он планирует вернуться к тренерской деятельности. | http://soccernews.ru