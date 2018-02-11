Моуринью рассказал за какую награду он готов побороться

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью рассказал за какую награду он готов побороться

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил свое хорошее поведение во время игр.

"Я готов выиграть награду самому примерному тренеру на бровке. Абсолютно серьезно говорю. Я готовился, хотя и не идеальный, в отдельной игре могу потерять самообладание. Полностью уверен, что я одержу победу" - приводит слова Моуринью Goal.com.

Читайте также: Моуринью похвалил Шоу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 26 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов