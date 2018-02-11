Моуринью рассказал за какую награду он готов побороться
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил свое хорошее поведение во время игр.
"Я готов выиграть награду самому примерному тренеру на бровке. Абсолютно серьезно говорю. Я готовился, хотя и не идеальный, в отдельной игре могу потерять самообладание. Полностью уверен, что я одержу победу" - приводит слова Моуринью Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Тоттенхэм
|27
|52
|4
|Ливерпуль
|26
|51
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|26
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20