Моуринью рассказал за какую награду он готов побороться

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил свое хорошее поведение во время игр.

"Я готов выиграть награду самому примерному тренеру на бровке. Абсолютно серьезно говорю. Я готовился, хотя и не идеальный, в отдельной игре могу потерять самообладание. Полностью уверен, что я одержу победу" - приводит слова Моуринью Goal.com.

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