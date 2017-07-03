Моуринью разочаровался трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разочаровался текущей трансферной кампанией, которую ведет его клуб.

Как информирует The Guardian, после окончания сезона 2016/2017 наставник "красных дьяволов" уведомил руководство о своих пожеланиях на счет усиления команды. В частности, португалец потребовал завершить комплектование команды до старта предсезонной подготовки. Однако за полторы недели до отправки "Юнайтед" в США, где пройдет первый сбор подопечных Моуринью, клуб оформил лишь одну сделку - приобрел у "Бенфики" Виктора Линделефа.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. | soccernews.ru