Моуринью разочаровался трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью разочаровался трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разочаровался текущей трансферной кампанией, которую ведет его клуб.

Как информирует The Guardian, после окончания сезона 2016/2017 наставник "красных дьяволов" уведомил руководство о своих пожеланиях на счет усиления команды. В частности, португалец потребовал завершить комплектование команды до старта предсезонной подготовки. Однако за полторы недели до отправки "Юнайтед" в США, где пройдет первый сбор подопечных Моуринью, клуб оформил лишь одну сделку - приобрел у "Бенфики" Виктора Линделефа.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. | soccernews.ru

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