Моуринью разочаровался в выступлениях в текущем сезоне трех своих игроков

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюполь погбалюк шоуантони мартиаль

Моуринью разочаровался в выступлениях в текущем сезоне трех своих игроковГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разочаровался в выступлениях в текущем сезоне трех игроков своей команды.

Так, по сведениям Manchester Evening News, наставника "красных дьяволов" не устраивает игра защитника Люка Шоу, полузащитника Поля Погба и вингера Антони Мартиаля. Ближайшим летом португалец будет готов рассмотреть варианты о продаже их всех троих.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на своего бывшего защитника. | soccernews.ru

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