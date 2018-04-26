Моуринью разочаровался в выступлениях в текущем сезоне трех своих игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разочаровался в выступлениях в текущем сезоне трех игроков своей команды.

Так, по сведениям Manchester Evening News, наставника "красных дьяволов" не устраивает игра защитника Люка Шоу, полузащитника Поля Погба и вингера Антони Мартиаля. Ближайшим летом португалец будет готов рассмотреть варианты о продаже их всех троих.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на своего бывшего защитника. | soccernews.ru