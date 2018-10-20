Моуринью разочарован ничьей с "Челси"

1 Теги манчестер юнайтедчелсижозе моуринью

Моуринью разочарован ничьей с "Челси"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался об игре против "Челси" (2:2).

Так, в интервью для ВВС, "особенный" заявил, что "МЮ" по игре полностью превзошел своего соперника и заслуживал победы. Также португалец остался в недоумении, почему арбитр матча Майкл Дин добавил шесть минут, хоть остановок по мнению Моуринью практически не было.

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Комментарии

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Я

Может потому что твли бараны затягивали время и делали двойную замену на протяжении почти трех минут?

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