Моуринью разочарован ничьей с "Челси"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался об игре против "Челси" (2:2).

Так, в интервью для ВВС, "особенный" заявил, что "МЮ" по игре полностью превзошел своего соперника и заслуживал победы. Также португалец остался в недоумении, почему арбитр матча Майкл Дин добавил шесть минут, хоть остановок по мнению Моуринью практически не было.

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