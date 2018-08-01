Моуринью: "Реал" выше Роналду"

1 Теги манчестер юнайтедреал мадриджозе моуриньюкриштиану роналду

Моуринью: "Реал" выше Роналду"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над мадридским  "Реалом" в рамках Международного кубка чемпионов и оценил важность для "сливочных" их бывшего форварда Криштиану Роналду.

"Мы хорошо сыграли против сильной команды, несмотря на то, что в составе было много молодых футболистов. Сегодня результат - неважен, потому что команды играли не в оптимальных составах. У "Реала" отсутствовали такие важные игроки, как Варан, Модрич, Марсело... Такая победа была бы важна в Лиге Чемпионов, но не сегодня. Сопернику не хватало многих игроков. Уход Криштиану? Он - отличный игрок, но "Реал" больше любого игрока", - цитирует наставника "красных дьяволов" Marca.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Реал" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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