Моуринью: "Реал" выше Роналду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над мадридским "Реалом" в рамках Международного кубка чемпионов и оценил важность для "сливочных" их бывшего форварда Криштиану Роналду.

" Мы хорошо сыграли против сильной команды, несмотря на то, что в составе было много молодых футболистов. Сегодня результат - неважен, потому что команды играли не в оптимальных составах. У "Реала" отсутствовали такие важные игроки, как Варан, Модрич, Марсело... Такая победа была бы важна в Лиге Чемпионов, но не сегодня. Сопернику не хватало многих игроков. Уход Криштиану? Он - отличный игрок, но "Реал" больше любого игрока", - цитирует наставника "красных дьяволов" Marca.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Реал" со счетом 2:1. | soccernews.ru