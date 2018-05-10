Моуринью: "Рэшфорду не нужно никуда уходить ради игрового времени"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал будущее форварда Маркуса Рэшфорда в команде.

20-летний игрок сборной Англии недоволен количеством времени, которое ему предоставляет португальский специалист. В этом сезоне он принял участие в 49 матчах за "МЮ", забив 12 голов.

"Что должен сделать Рэшфорд, чтобы произвести на меня впечатление? Он впечатляет меня, поэтому он провел так много матчей в нынешнем сезоне. Ему не нужно никуда уходить ради игрового времени", - сказал он.

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