Моуринью: "Рэшфорду не нужно никуда уходить ради игрового времени"

Теги маркус рэшфорджозе моуриньюманчестер юнайтед

Моуринью: "Рэшфорду не нужно никуда уходить ради игрового времени"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал будущее форварда Маркуса Рэшфорда в команде.

20-летний игрок сборной Англии недоволен количеством времени, которое ему предоставляет португальский специалист. В этом сезоне он принял участие в 49 матчах за "МЮ", забив 12 голов.

"Что должен сделать Рэшфорд, чтобы произвести на меня впечатление? Он впечатляет меня, поэтому он провел так много матчей в нынешнем сезоне. Ему не нужно никуда уходить ради игрового времени", - сказал он.

Читайте: "Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Рэшфордом  | http://soccernews.ru

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