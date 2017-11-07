Моуринью решил покинуть "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, скорее всего, покинет клуб по окончании сезона, об этом сообщил британский журналист Том МакДермотт.

По его информации, португальский специалист недоволен действиями руководства "красных дьяволов" по нескольким вопросам, поэтому решил сменить место работы.

СМИ утверждают, что Моуринью собирается следующим летом возглавить ПСЖ. По некоторым данным, французский клуб уже связывался с агентом Жорже Мендешем по этому поводу.

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