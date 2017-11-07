Моуринью решил покинуть "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюпсжжорже мендеш

Моуринью решил покинуть "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, скорее всего, покинет клуб по окончании сезона, об этом сообщил британский журналист Том МакДермотт.

По его информации, португальский специалист недоволен действиями руководства "красных дьяволов" по нескольким вопросам, поэтому решил сменить место работы.

СМИ утверждают, что Моуринью собирается следующим летом возглавить ПСЖ. По некоторым данным, французский клуб уже связывался с агентом Жорже Мендешем по этому поводу. 

Не пропустите: Моуринью высказался об отставании от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии
Леня Месси

Нах он нужен в ПСЖ

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Петя @

бомжи ебаные и тут нашли чтоб вы сдохли димка и вася

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Арлекин

ахааахъаахааа аааахааахааха клоуна ОНО смотрели? вот они все ниже подписавшиеся собрались уродцы))) ахаахаааахаааахааха

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Меркус

Ничего не понимаю,то ли это очередная утка,то ли люди,руководящие клубами ни хрена не понимают в футболе?! ПСЖ сейчас такой ход набрал,столько голов забивает...на хрена им Моур со своим дрянным автобусом?????? МЮ был на руинах своей игры,Моуринью наполнил игру смыслом,так работай дальше...зачем гробить команду,которая выигрывает без тебя?!

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Петя @

пидор конченый я тебя ненавижу и твоего рональду уебка

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Арлекин

деньги верни что у тетки нашей украл

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Петя @

Эти деньги Димка (Messi) взял если че а не я

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Петя @

какая тетя еще? иди нахуй казел вместе со своим дружком Messiком чоб вы сдохли

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Messi

Петя "собака" возьми в долг и проеби их то же...

Messi

че злой такой, недоебали тебя?

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Петя @

вор

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Петя @

чтоб ты сдох сабака паскудная

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Петя @

а ты не лезь в нисвое дело гном уродливый я деньги проиграл в казино вулкан а сейчас сердит я.

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Messi

есть нихуевая пословица "не можешь срать, не мучай жопу"....

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