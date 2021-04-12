Моуринью резко ответил Сульшеру на слова о Сон Хын Мине

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Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отреагировал на заявление главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера о поведении форварда "шпор" Сон Хын Мина.

Напомним, что норвежский специалист обвинил футболиста в симуляции, указав при этом на длительность пребывания корейца на газоне.

"Если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи 10 товарищей, то я бы оставил его без ужина", - подытожил свою претензию Сульшер.

"Если бы я сказал что-то подобное, какова была бы ваша реакция? Очень грустно, что у вас нет моральной честности, чтобы относиться ко мне так же, как вы относитесь к другим. Я просто хочу сказать, что Сону очень повезло, его отец лучше, чем Уле, потому что, я думаю, что все отцы всегда должны кормить своих детей, неважно, что они делают или не делают", - цитирует Моуринью Sky Sports.

"Тоттенхэм" дома проиграл "МЮ" со счётом 1:3.

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