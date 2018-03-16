Моуринью: "Рохо - настоящий боец на футбольном поле"

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Моуринью: "Рохо - настоящий боец на футбольном поле"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о продлении соглашения с Маркосом Рохо.

"Рохо - большой профессионал. Несмотря на то, что его преследуют повреждения, он упорно работает на тренировках, чтобы как можно скорее вернуться на футбольное поле. Он - настоящий боец на футбольном поле и я рад, что клуб подписал с ним новое соглашение" - приводит слова Моуринью Daily Star.

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