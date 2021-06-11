Моуринью: "Роналду должен сейчас же покинуть Италию и оставить меня в покое"
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью высказался о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Ему уже не 25 лет, а 36. Да, он не забивает по 50 голов за сезон. Но он забил 35, и это невероятно, цифры говорят сами за себя. Думаю, Криштиану по-прежнему движут рекорды. Он уже легендарен, но всё равно находит мотивацию в статистике, стремится к чему-то новому. Роналду хочет получать "Золотые мячи", "Золотые бутсы", хочет побить рекорд по голам за сборную, хочет сыграть не только на ближайшем Евро, но и на ЧМ-2022.
Не думаю, что Криштиану задевают разговоры о том, что Месси лучше него. Напротив, критика его мотивирует. Поэтому, будучи его соперником, не стоит говорить лишнего, так как это может стать для него мотивацией. Роналду очень силён психологически. Но он должен сейчас же покинуть Италию и оставить меня в покое!" - цитирует Моуринью talkSPORT.
В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
Звёздный португалец играл под руководством Моуринью в мадридском "Реале" в период с 2010 по 2013 год.
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