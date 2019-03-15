Моуринью: "Роналду - главный герой недели в Лиге Чемпионов"

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Моуринью: "Роналду - главный герой недели в Лиге Чемпионов"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью оценил выступления форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси на текущей неделе.

Напомним, что португалец и аргентинец стали героями ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый оформил хет-трик в поединке с "Атлетико", а второй - забил 2 гола и сделал 2 ассиста в игре с "Лионом".

"Несмотря на впечатляющее выступление Месси, главным героем недели я считаю Роналду. И не только я. Криштиану не только забил голы, но и показал психологическую стабильность. "Ювентус" - команда недели, Аллегри - тренер недели, Роналду - герой недели. Он больше, чем лидер - человек, который отдаёт всего себя и ведёт партнеров за собой. Без Роналду не было бы победы над "Атлетико", - сказал Моуринью.

Напомним, что Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов наряду с Лероем Сане и Садио Мане.

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