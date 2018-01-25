Моуринью: "Роналду - игрок, которого хотят иметь все, но только один клуб может себе это позволить"

Теги криштиану роналдужозе моуриньюреал мадрид

Моуринью: "Роналду - игрок, которого хотят иметь все, но только один клуб может себе это позволить"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о неудачных результатах мадридского "Реала" в текущем сезоне.

"Я буду последним, кто добавит немного масла в огонь. "Реал Мадрид" находится в огне. Его результаты - не очень хорошие. Это клуб, в котором я работал три года, заботясь о нем. Я буду последним, кто добавит масла в огонь. Но я добавлю в огонь воды: Криштиану - это игрок, которого хотят иметь все, но только один может себе это позволить. Это "Реал" - я так вижу ситуацию", - цитирует наставника "красных дьяволов" goal.com.

Напомним, "Реал" установил личный антирекорд. | soccernews.ru

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