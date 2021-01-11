Моуринью руководил "Тоттенхэмом" в матче Кубка Англии, сидя на стуле возле жилого дома
В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" в гостях разгромил "Марин" со счётом 5:0.
Команда из восьмого дивизиона принимала "шпор" на своём стадионе в жилом районе - арена с двух сторон окружена домами.
На скамейке запасных из-за правил социального дистанцирования не хватило места главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, поэтому он руководил своими подопечными, сидя на обычном стуле возле забора. Только это ограждение отделяло звёздного португальца от двора соседского дома.
Imagine walking into your back garden to see Jose Mourinho managing Tottenham pic.twitter.com/1jKt7Mo4Ou— ESPN UK (@ESPNUK) January 10, 2021
Не пропустите: "Тоттенхэм" интересуется защитником "Реала". | http://soccernews.ru
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