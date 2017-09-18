Моуринью: "Руни вернется в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о приеме форварда "Эвертона" Уэйна Руни во время вчерашнего матча "красных дьяволов" против "ирисок" на "Олд Траффорд".

"Я могу говорить только о "Стэмфорд Бридж" и "Олд Траффорд". На обоих стадионах, когда случались возвращения бывших важных игроков для клубов, обычно прием был феноменальный. Руни находился дома, и я верю, что однажды он вернется домой", - цитирует наставника "Юнайтед" Sky Sports.

Напомним, Моуринью высказался о слухах, связанных с травмой Погба. | soccernews.ru