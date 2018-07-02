Моуринью: "С Хорватией можно бороться за путевку в полуфинал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о шансах сборной России на выход в 1/2 финала домашнего Чемпионата Мира.

"Теперь может произойти все, что угодно. Сейчас игроки счастливы, они чувствуют, что принесли стране праздник. Многие сильные команды уже отправились домой. Россиянам уже не придется играть с явным фаворитом. Они вправе мечтать и претворять свои мечты в реальность. С Хорватией можно бороться за путевку в полуфинал", - цитирует наставника "красных дьяволов" Russia Today.

Напомним, Медведев после матча с Испанией посетил раздевалку сборной России. | soccernews.ru