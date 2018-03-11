Моуринью с издевкой прокомментировал слова Гари Невилла

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Моуринью с издевкой прокомментировал слова Гари Невилла

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал слова Гари Невилла.

Отметим, что во время перерыва матча "МЮ" - "Ливерпуль" Невилл заявил, что арбитр мог удалить форварда Маркуса Рэшфорда.

"В перерыве мне сказали, что Невилл говорил о необходимости показать Рэшфорду красную карточку. Я испугался, а вдруг арбитр тоже слышал эти слова и теперь попадет под влияние.

Таким образом, из-за желтой карточки Маркуса и давления от Гари, я решил сделать замену на 70-й минуте и выпустить футболиста, который сможет сфолить и не быть удаленным" - приводит слова Моуринью Daily Mail.

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