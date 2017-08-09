Моуринью с пятой попытки не сумел победить "Реал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь не сумел обыграть "Реал".

В матче за Суперкубок УЕФА манкунианцы уступили "сливочным" со счетом 1:2.

Ранее 54-летний Моуринью четыре раза играл с "Реалом" будучи наставником "Порту", однажды сыграл вничью и потерпел три поражения.

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