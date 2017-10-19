Моуринью: "С учётом нашей игры в атаке счёт мог быть и крупнее"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики".

"Мы контролировали ход матча, у Де Хеа практически не было работы. Я был уверен, что мы не пропустим, оборона сыграла отлично. Иногда кажется, что хорошая игра в защите - это преступление, но именно так и достигаются победы в футболе. Знали, что "Бенфика" не сможет давить все 90 минут. Они не могли повторить того, что сделал "Ливерпуль" в недавнем матче. А без давления они бы пропустили гол. После этого мы немного прибавили и смогли забить гол, с учётом нашей игры в атаке счёт мог быть и крупнее. Нам нужно одно очко, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф и одна победа, чтобы занять первое место в группе, при этом у нас в запасе два домашних матча" - цитирует Моуринью BBC.

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