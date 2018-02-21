Моуринью: "Санчес захотел к нам перейти, чтобы играть в Лиге Чемпионов"

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Моуринью: "Санчес захотел к нам перейти, чтобы играть в Лиге Чемпионов"Главный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью пообщался с журналистами перед матчем с "Севильей" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В частности, португалец рассказала о подписании нападающего Алексиса Санчеса.

"Мы могли бы подождать и до лета, но решили действовать в январе. Мы чувствовали, что это игрок, который нам нужен. Лига чемпионов очень важный турнир, "МЮ" сделал большую работу, чтобы играть в нем. Мне было сложно в прошлом году мотивировать игроков на турнир, где они не хотели выступать – на Лигу Европы. Но мы выиграли ее, чтобы попасть в Лигу чемпионов, где все уже мотивированы. Каждый хочет играть против лучших команда. Поэтому Санчес захотел к нам перейти – чтобы играть в Лиге Чемпионов", - сказал он.

Напомним, "Бавария" разгромила "Бешикташ" со счетом 5:0. | soccernews.ru

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