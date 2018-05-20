Моуринью считает, что "Манчестер Юнайтед" превосходил своих сопреников в АПЛ и Кубке Англии

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Моуринью считает, что "Манчестер Юнайтед" превосходил своих сопреников в АПЛ и Кубке Англии

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью лестно отозвался о своей команде.

"Мы стали вторыми в АПЛ и Кубке Англии. На мой же взгляд, "МЮ" был лучшим и там, и там. А следующую неделю я посвящу чтению мнений людей о нас. У меня ведь уже будет отпуск" - приводит слова Моуринью сайт клуба.

Напомним, что в этом сезоне "МЮ" не удалось завоевать ни одного трофея.

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