Моуринью считает, что журналисты относятся к нему не так, как к другим топ-тренерам

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Моуринью считает, что журналисты относятся к нему не так, как к другим топ-тренерам

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что журналисты относятся к нему не так, как к другим топ-специалистам.

"Люди смотрят на меня не так, как на других тренеров. Знаю, от меня ждут того, чего не ждут от других. Я мало читаю (прессу), но учитывая вопросы, которые мне задают, у меня складывается такое впечатление.

Например, после матча с "Ньюкаслом" (1:3) первый вопрос был об игроке, который не вышел в стартовом составе", - цитирует Моуринью Sky Sports

"Тоттенхэм" занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ.

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