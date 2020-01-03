Моуринью считает других тренеров идиотами, "Арсенал" расчехлился, а "Лестер" упорно держит вторую строчку: итоги 21 тура АПЛ
"Ливерпуль" снова победил! На этот раз не устоял "Шеффилд", который в 21 туре АПЛ выглядел не так уверенно, как несколько месяцев назад, и позволил Салаху отличится уже на 4 минуте. Впрочем, говорить о "скаузерах" уже даже не интересно, ведь они представляют отдельную вселенную в АПЛ. Глянем, когда же они следующий раз потеряют очки. Вот тогда порция новых глаголов об отставании "Сити" явно понадобится. А пока вспомним действительно интересные моменты, которые имели место в 21 туре самой богатой лиги мира.
В центральном матче тура "Арсенал" переиграл "Манчестер Юнайтед". Сульшер потерпел первое поражение в сезоне от топ-клуба, выглядев хуже по всем статьям. Победы над середняками, неудача с "Арсеналом" – Уле Гуннар сбрасывает маску Робин Гуда. У "канониров" противоположная ситуация – они впервые в чемпионате обыграли команду из верхней части турнирной таблицы. За один день 2020-ого "Арсенал" добыл столько же побед, как за два последних месяца 2019-го. Микель Артета по-настоящему раскочегарил пушку, хотя и стреляет она пока только до перерыва. Он выпустил в старте всю звездную атакующую четверку: Обамеянг, Ляказетт, Пепе, Озил. И выглядела она замечательно! Пепе и Озил особенно впечатлили. Ивуариец провел роскошный первый тайм: гол, подача результативного углового, 4 передачи под удар и 3 обыгрыша. Перевоплотился и немец. "Посмотрите на Озила. Я впервые за 18 месяцев вижу улыбку на его лице", – восхищается Рио Фердинанд. Как видно, Артета нашел подход к Месуту – он сверкал с мячом и не отказывался от работы в прессинге и стал лидером команды по подборам (10).
"Чайки" впервые в истории не проиграли "Челси" – 9 поражений, а десятая попытка стала успешной. И хотя "Брайтон" сумел спастись только в конце встречи благодаря шедевральному голу Джаханбахша, команда Поттера вполне заслужила это очко, поскольку мало чем уступала гранду. О "Челси" не скажешь ничего нового. Команда приняла маску Робин Гуда от "Манчестер Юнайтед" и выдает неплохие матчи с грандами, но неожиданно пропускает болезненные укусы от середняков. Лэмпарду явно нужна пауза, чтобы перезарядить команду и вернуть ее на ту колею, которая успешно вела к зоне Лиги Чемпионов до ноября.
"Манчестер Сити" ожидаемо справился с "Эвертоном". "Ириски" умеют создать Пепу проблемы, а тут еще и опытный Анчелотти готовил сюрпризы, однако "Сити" оформил уже пятую подряд победу над "Эвертоном". Герой серии – Габи Жезус, он забивает в каждом матче! Против Эвертона прицел бразильца магически налаживается, за 5 игр залетело 7 голов. Клаудио Браво попытался вернуть интригу в поединок и подарил сопернику гол – отличился Ришарлисон. Таким образом матч на "Этихад" стал лишь 4 в АПЛ, где за обе команды забили бразильцы.
А вот "Лестер" упорно не пускает "Манчестер Сити" на второе место АПЛ. "Лисы" легко разбили "Ньюкасл" эффектными голами Мэддисона и Чудхури. Хамза впервые отличился в АПЛ, а Джеймс закрепился в статусе главного снайпера чемпионата (8 голов из-за пределов штрафной с начала прошлого сезона). Что интересно – обе команды сыграли по схеме в 3 защитника, однако выхлоп был кардинально разным. "Лестер" безумно доминировал (77% на 23% по владению, 16 на 5 по ударам). А теперь цифры, которые вас убьют. Чаглар Союнчю отдал 123 точных передачи – на 105 больше, чем любой игрок "Ньюкасла". Это все, что нужно знать о характере матча и силе "лис" против середняков. Пусть с "Ливерпулем" и "Сити" они тягаться не могут, но "свои" очки набирают стабильно.
Жозе Моуринью продолжает подрывать Англию своими выходками, заглядывая в конспекты оппонентов и называя их идиотами. Однако его "Тоттенхэм" совсем не радует болельщиков – "шпоры" с момента назначения "особенного" пропустили больше, чем любая команда АПЛ (18 голов). Поражение от "Саутгемптона" – это уже слишком. Хотя "святые" набрали ход – 10 очков за 4 тура. Ральф Хазенхюттль нашел оптимальное сочетание: неистовый прессинг начал работать, а Дэнни Ингз продолжает демонстрировать феерическую результативность. 27-летний форвард – единственный в АПЛ, кто забил больше половины голов команды за сезон (13 из 25). Сравниться с формой Саутгемптона может только "Уотфорд", который неожиданно возродился теми же 10 рождественско-новогодними очками из 12 возможных. "Шершни" создали вторую сенсацию тура, обыграв "Вулверхэмптон". Киллер "Манчестер Сити" Адама Траоре установил абсолютный рекорд АПЛ по количеству успешных обыгрышей (15 за матч), но это не спасло "волков" от фиаско. А Найджел Пирсон постепенно вспоминает из чего начинался чемпионский "Лестер"! Как на счет "Уотфорда"?
Jose Mourinho got booked for taking a look at Southampton's tactics.— FootballFunnys (@FootballFunnnys) January 1, 2020
He's totally mad pic.twitter.com/fXu7GjRJEV
VAR тоже в деле – он продолжает настраивать футболистов и болельщиков против себя. С помощью технологии зафиксировали микроскопический офсайд у Джека Грилиша, забившего в ворота "Бернли". Решение арбитров возмутили сеть, но сам футболист, судя по послематчевым комментариям, достаточно спокойно принял приговор. К тому же он все равно загнал красивый победный гол за "Астон Виллу". Грилиш – единственный англичанин, который оформил 5+ голов и 5+ ассистов в текущем сезоне АПЛ.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14