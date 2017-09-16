Моуринью: "Считаю, что Руни провел 10 лет своей карьеры в несколько другой Премьер-лиге"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не верит в том, что Ромелу Лукаку сможет повторить достижение Уэйна Руни по забитым голам.

"Считаю, что Уэйн провел 10 лет своей карьеры в несколько другой Премьер-лиге. Раньше в чемпионате Англии было проще забивать голы не только из-за разницы между топ-клубами и всеми остальными, но и из-за тактических особенностей. Думаю, что сейчас гораздо больше обороняются, потому и играть стало намного сложнее", - сказал он.

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