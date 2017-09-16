Моуринью: "Считаю, что Руни провел 10 лет своей карьеры в несколько другой Премьер-лиге"

Теги манчестер юнайтедромелу лукакууэйн рунижозе моуринью

Моуринью: "Считаю, что Руни провел 10 лет своей карьеры в несколько другой Премьер-лиге"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не верит в том, что Ромелу Лукаку сможет повторить достижение Уэйна Руни по забитым голам. 

"Считаю, что Уэйн провел 10 лет своей карьеры в несколько другой Премьер-лиге. Раньше в чемпионате Англии было проще забивать голы не только из-за разницы между топ-клубами и всеми остальными, но и из-за тактических особенностей. Думаю, что сейчас гораздо больше обороняются, потому и играть стало намного сложнее", - сказал он.

Читайте: Руни стал вторым игроком в истории АПЛ, который получил 100 желтых карточек | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 4 10
3 Челси 4 9
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 4 6
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Эвертон 4 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов