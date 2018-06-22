Моуринью сделал прогноз на матч Бразилия - Коста-Рика

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сделал прогноз на матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Коста-Рики.

"Коста-Рика не только достойно выступила на прошлом чемпионате, но и в целом играет стабильно хорошо. Я наблюдал за её товарищеским матчем с Шотландией и знаю, насколько организованно они играют. Но на стороне Бразилии много талантливых игроков, динамика, изобретательность. Думаю, бразильцы легко выиграют" - сказал Моуринью.

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