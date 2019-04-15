Моуринью сделал прогноз на ответный матч между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом"

Известный португальский специалист Жозе Моуринью высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".

"В этом матче сложно сделать прогноз. Все-таки я думаю, что у "Сити" больше шансов на проход. Однако "шпоры" также на это способны. Это будет сложная игра", - приводит слова Моуринью RT.

Ответный матч состоится 17 апреля в 22:00 (мск). Первая игра завершилась минимальной победой "Тоттенхэма" (1:0).

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