Моуринью сделал прогноз на результат матча Англия - Тунис



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что сборная Англии победит Тунис в матче группового этапа Чемпионата Мира-2018.

"Англичане по своей натуре немного пессимистичны. Они сомневаются в себе, не очень уверенны и ощущают серьезное давление. Но сборная Туниса находится на другом уровне. В команде Англии собраны одни из лучших европейских футболистов, которые выступают в самых престижных чемпионатах. Думаю, африканцам удастся доставить им некоторые проблемы, но в конце концов победу одержат талант и опыт. Англия победит", - приводят слова Моуринью российские СМИ.

Матч Тунис - Англия состоится 18 июня и начнется в 21:00 мск.

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