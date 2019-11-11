Моуринью сделал прогноз на выступление "Челси" в АПЛ

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Моуринью сделал прогноз на выступление "Челси" в АПЛ

Бывший наставник лондонского "Челси" Жозе Моуринью поделился мыслями о перспективах "синих" в текущем розыгрыше АПЛ.

"Тренерский штаб проделывает фантастическую работу. У "Челси" сейчас потрясающий сплав высококлассных футболистов с молодыми ребятами, которые отлично влились в команду.  Теперь буду наблюдать, нашли ли они баланс между красивым футболом и прагматизмом, без которого не обойтись в матчах топ-уровня. Я не верю, что они закончат сезон на втором месте, но вполне допускаю, что им удастся финишировать в первой четвёрке", - цитирует Моуринью Sky Sports.

По итогам 12 туров "Челси" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея одинаковое количество очков с идущим вторым "Лестером".

В следующем туре "пенсионеры" в гостях сыграют с "Манчестер Сити".

Не пропустите: Моуринью о чемпионской гонке АПЛ: "На мой взгляд, все уже определено". | http://soccernews.ru
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