Моуринью сделал прогноз на выступление "Челси" в АПЛ
Бывший наставник лондонского "Челси" Жозе Моуринью поделился мыслями о перспективах "синих" в текущем розыгрыше АПЛ.
"Тренерский штаб проделывает фантастическую работу. У "Челси" сейчас потрясающий сплав высококлассных футболистов с молодыми ребятами, которые отлично влились в команду. Теперь буду наблюдать, нашли ли они баланс между красивым футболом и прагматизмом, без которого не обойтись в матчах топ-уровня. Я не верю, что они закончат сезон на втором месте, но вполне допускаю, что им удастся финишировать в первой четвёрке", - цитирует Моуринью Sky Sports.
По итогам 12 туров "Челси" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея одинаковое количество очков с идущим вторым "Лестером".
В следующем туре "пенсионеры" в гостях сыграют с "Манчестер Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7