Моуринью сделал прогноз на выступление "Челси" в АПЛ

Бывший наставник лондонского "Челси" Жозе Моуринью поделился мыслями о перспективах "синих" в текущем розыгрыше АПЛ.

"Тренерский штаб проделывает фантастическую работу. У "Челси" сейчас потрясающий сплав высококлассных футболистов с молодыми ребятами, которые отлично влились в команду. Теперь буду наблюдать, нашли ли они баланс между красивым футболом и прагматизмом, без которого не обойтись в матчах топ-уровня. Я не верю, что они закончат сезон на втором месте, но вполне допускаю, что им удастся финишировать в первой четвёрке", - цитирует Моуринью Sky Sports.

По итогам 12 туров "Челси" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея одинаковое количество очков с идущим вторым "Лестером".

В следующем туре "пенсионеры" в гостях сыграют с "Манчестер Сити".

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