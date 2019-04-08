Моуринью сделал прогнозы на два матча Лиги Чемпионов

Известный португальский тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первых четвертьфинальных матчей Лиги Чемпионов, которые пройдут во вторник, 9 апреля.

Напомним, что в этот день "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" дома сразится с "Порту".

"Конечно, "Манчестер Сити" - кандидат на победу в турнире. Но это первая игра в Лиге Чемпионов для "Тоттенхэма" на новом стадионе. Думаю, это будет дополнительной мотивацией для хозяев. Не удивлюсь, если они доставят "Сити" неприятности.

"Ливерпуль" победит "Порту". Они осознают, что не стоит вспоминать прошлогоднюю победу над португальцами со счётом 5:0. Конечно, этот результат практически нереально повторить, но подопечные Юргена Клоппа выиграют", - сказал Моуринью.

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени. Ответные встречи запланированы на 17 апреля.

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