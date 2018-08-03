Моуринью сделал важное заявление о новом тренере "Реала"



Главный тренер "Манчестера Юнайтед" Жозе Моуринью дал оценку назначению Хулена Лопетеги на пост наставника "Реала".

"Я желаю Лопетеги удачи. Мы знакомы с ним уже 21 год, он классный парень и прекрасный тренер.

Его уход из сборной Испании? Когда я подписал контракт с "Реалом", то был связан обязательствами с "Интером", и мы только что выиграли Лигу Чемпионов. Я не думаю, что стал менее профессиональным тренером из-за этого", - приводит слова Моуринью AS.

Напомним, что Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до старта Чемпионата Мира-2018, так как тайком провел переговоры с "Реалом".

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