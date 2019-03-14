Моуринью сделал заявление несостоявшемся возвращении в "Реал"

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Моуринью сделал заявление несостоявшемся возвращении в "Реал"

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал свое несостоявшееся возвращение на пост главного тренера мадридского "Реала".

"Я не расстроен. Никто из "Реала" не обсуждал со мной возможность возвращения. Думаю, что в клубе приняли идеальное решение. Зидан провел отличную работу с командой в последние несколько лет. Теперь у него начался новый проект в "Реале", он начнет все с нуля и имеет шанс доказать всем свой уровень. Я желают ему всего наилучшего", - приводит слова Моуринью Football Espana.

Ранее сообщалось, что Моуринью может вернуться в "Реал", который он ранее тренировал с 2010 по 2013 годы. В итоге, "Реал" возглавил Зидан, подписавший контракт с королевским клубом до лета 2022 года.

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петушалду
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