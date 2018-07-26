Моуринью сделал заявление о будущем в "МЮ" Дармиана

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Моуринью сделал заявление о будущем в "МЮ" Дармиана

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что он продать защитника Маттео Дармиана.

"Дармиан хочет покинуть "МЮ". Я думаю, что мы можем отпустить его, если получим хорошее предложение. Но это произойдет не за любые деньги. Те предложения, что были нас не устраивают", - приводит слова Моуринью Eurosport.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на 29-летнего Дармиана является "Ювентус". В прошлом сезоне он провел за "МЮ" 17 матчей во всех турнирах.

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