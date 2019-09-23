Моуринью: "Сейчас "Манчестер Юнайтед" выглядит ещё хуже, чем при мне"
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о неудачном старте "красных дьяволов" в новом розыгрыше АПЛ.
"Не думаю, что я тот человек, который должен отвечать на вопросы о проблемах "МЮ". Я возглавлял команду на протяжении двух сезонов, чувствуя множество позитивных моментов. У меня было понимание, куда нужно направлять клуб. Конечно, третий сезон получился не очень хорошим. Меня уволили, и, пожалуй, заслуженно, ведь я нёс ответственность как главный тренер. Но печально то, что сейчас команда выглядит ещё хуже, чем при мне. Это действительно грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но это не так", - цитирует португальца Sky Sports.
Напомним, что Моуринью возглавлял "МЮ" с мая 2016 по декабрь 2018 года и выиграл с командой три трофея - Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
В новом сезоне манкунианцы набрали 8 очков в шести турах АПЛ и расположились на восьмом месте в турнирной таблице первенства.
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"Реал" в гостевом матче переиграл "Севилью" и поднялся на второе место в Примере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1