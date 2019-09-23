Моуринью: "Сейчас "Манчестер Юнайтед" выглядит ещё хуже, чем при мне"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью: "Сейчас "Манчестер Юнайтед" выглядит ещё хуже, чем при мне"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о неудачном старте "красных дьяволов" в новом розыгрыше АПЛ.

"Не думаю, что я тот человек, который должен отвечать на вопросы о проблемах "МЮ". Я возглавлял команду на протяжении двух сезонов, чувствуя множество позитивных моментов. У меня было понимание, куда нужно направлять клуб. Конечно, третий сезон получился не очень хорошим. Меня уволили, и, пожалуй, заслуженно, ведь я нёс ответственность как главный тренер. Но печально то, что сейчас команда выглядит ещё хуже, чем при мне. Это действительно грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но это не так", - цитирует португальца Sky Sports.

Напомним, что Моуринью возглавлял "МЮ" с мая 2016 по декабрь 2018 года и выиграл с командой три трофея - Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

В новом сезоне манкунианцы набрали 8 очков в шести турах АПЛ и расположились на восьмом месте в турнирной таблице первенства.

Не пропустите: Рой Кин дал жёсткую оценку игре "Манчестер Юнайтед" на старте сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" добыл "стандартную" победу над "Челси", но Лэмпард вновь доказал, что он делает все правильно: обсуждаем центральный матч 6 тура АПЛ

"Ливерпуль" добыл "стандартную" победу над "Челси", но Лэмпард вновь доказал, что он делает все правильно: обсуждаем центральный матч 6 тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов