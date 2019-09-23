Моуринью: "Сейчас "Манчестер Юнайтед" выглядит ещё хуже, чем при мне"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о неудачном старте "красных дьяволов" в новом розыгрыше АПЛ.

"Не думаю, что я тот человек, который должен отвечать на вопросы о проблемах "МЮ". Я возглавлял команду на протяжении двух сезонов, чувствуя множество позитивных моментов. У меня было понимание, куда нужно направлять клуб. Конечно, третий сезон получился не очень хорошим. Меня уволили, и, пожалуй, заслуженно, ведь я нёс ответственность как главный тренер. Но печально то, что сейчас команда выглядит ещё хуже, чем при мне. Это действительно грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но это не так", - цитирует португальца Sky Sports.

Напомним, что Моуринью возглавлял "МЮ" с мая 2016 по декабрь 2018 года и выиграл с командой три трофея - Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

В новом сезоне манкунианцы набрали 8 очков в шести турах АПЛ и расположились на восьмом месте в турнирной таблице первенства.

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