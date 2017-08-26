Моуринью: "Сейчас Мхитарян лучше понимает меня"

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Моуринью: "Сейчас Мхитарян лучше понимает меня"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем взаимопонимании с хавбеком Генрихом Мхитаряном.

"Сейчас он лучше понимает меня, а я лучше понимаю его. Если бы на старте прошлого сезона наше взаимопонимание было на более высоком уровне, я бы помог ему найти более быстрый путь для раскрытия. Главное, мы работали над этим вместе.

Теперь я хорошо его знаю, а Мики хорошо знает меня. Он отлично провел вторую половину прошлого сезона, а этот сезон, думаю, будет для него еще лучше" - приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

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