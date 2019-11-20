Моуринью сфотографировался с футболкой "Тоттенхэма"

Пресс-служба "Тоттенхэма" в официальном Twitter опубликовала первую фотографию нового главного тренера Жозе Моуринью, который держит в руках футболку "шпор".

Португальский специалист подписал с лондонским клубом контракт до лета 2023 года. На этом посту Моуринью сменил аргентинца Маурисио Почеттино, который был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

56-летний Моуринью ранее тренировал "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", вновь "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Италии, двукратный чемпион Португалии, чемпион Испании, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Испании, четырехкратный обладатель Кубка английской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Англии, обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы.

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