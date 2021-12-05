Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью сфотографировался в национальном костюме Узбекистана с кинжалом в руках.

Несколько дней назад тренировочную базу итальянского клуба посетила делегация Узбекистана, который навестила нападающего римской команды Эльдора Шомуродова. Что касается Моуринью, то ему подарили коллекционный кинжал.

Roma boss Jose Mourinho wearing a traditional Uzbek dress during the Uzbek delegation's visit to Trigoria today (via Corriere dello Sport). pic.twitter.com/b0SoH9e8ID — Get Italian Football News (@_GIFN) December 3, 2021

"Рома", набрав в 16 матчах 25 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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