Моуринью: "Швеция создаст большие проблемы Германии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче ЧМ-2018 между командами Швеции и Германии.

"Сборная Германии, очевидно, является очень сильной и опытной командой, которая лучше других знает, как побеждать и быть конкурентоспособной. Швеция – интересная команда, очень хорошо организованная тактически. Но я не думаю, что их атакующие игроки достаточно талантливы, чтобы создать большие проблемы Германии. Таким образом, они попытаются хорошо и надежно отыграть в защите, но, думаю, Германия в конце концов возьмет три очка", - сказал он.

Матч Германия – Швеция состоится сегодня, 23 июня. | http://soccernews.ru