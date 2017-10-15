Моуринью: "Ситуация с Бензема? Это позор"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал отстранение форварда мадридского "Реала" Карима Бензема от участия в матчах за сборную Франции.

"Случай с Бензема? Это позор, но за этим, возможно, стоят личные вещи. Но с чисто футбольной точки зрения, это позор для игрока такого уровня в самый лучший момент его карьеры, когда он обрел стабильность и набрался опыта ... Это позор ", - цитирует наставника "красных дьяволов" le10sport.

Напомним, Моуринью объяснил, почему он покинул "Реал". | soccernews.ru