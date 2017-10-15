Моуринью: "Ситуация с Бензема? Это позор"
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал отстранение форварда мадридского "Реала" Карима Бензема от участия в матчах за сборную Франции.
"Случай с Бензема? Это позор, но за этим, возможно, стоят личные вещи. Но с чисто футбольной точки зрения, это позор для игрока такого уровня в самый лучший момент его карьеры, когда он обрел стабильность и набрался опыта... Это позор", - цитирует наставника "красных дьяволов" le10sport.
Напомним, Моуринью объяснил, почему он покинул "Реал". | soccernews.ru
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