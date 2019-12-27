Моуринью сказал, что в этом сезоне "Тоттенхэму" будет непросто попасть в топ-4 АПЛ

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Моуринью сказал, что в этом сезоне "Тоттенхэму" будет непросто попасть в топ-4 АПЛ

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сказал, что клубу будет нелегко попасть в топ-4 АПЛ. Об этом сообщает Goal.

"Я возглавил этот клуб, когда отставание было в 12 баллов. Это много. Вы будете правы, если скажете: "У "Тоттенхэма" была возможность выйти в 0, когда отставание было в 3 очка". Но проблема в том, что во время восстановления команда не будет все время побеждать, а соперники все время проигрывать", - сказал Моуринью.

После 19 туров чемпионата Англии "шпоры" располагаются на 5 месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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