Моуринью Скоулзу: "Возвращайся в студию"

Известный португальский специалист Жозе Моуринью не оставил без внимания увольнения Пола Скоулза с поста тренера "Олдхэм Атлетик".

"Будучи экспертом Скоулз часто критиковал мою работу в топ-клубах. А сам всего месяц проработал в "Олдхэме". Возвращайся в студию", - приводит слова Моуринью Football Factly.

Напомним, что последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед". Также португалец известен по работе в "Порту", "Челси", "Интере" и "Реале".

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