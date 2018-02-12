Моуринью: "Сложно найти полузащитника с большим потенциалом, нежели у Погба"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюполь погба

Моуринью: "Сложно найти полузащитника с большим потенциалом, нежели у Погба"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил талант полузащитника своей команды Поля Погба.

"Трудно найти полузащитника с большим потенциалом, чем есть у Погба. Он обладает всеми качествами. Поль - игрок средней линии, он ведет себя очень профессионально и любит тренироваться. У меня никогда не было ни одной проблемы с ним в отношении профессионализма", - цитирует наставника "красных дьяволов" Marca.

Напомним, Моуринью объяснил замену Погба в матче с "Ньюкаслом". | soccernews.ru

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