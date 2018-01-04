Моуринью: "Слухи о моём уходе из "Манчестер Юнайтед" - это мусор"

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Моуринью: "Слухи о моём уходе из "Манчестер Юнайтед" - это мусор"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью опроверг распространённую в СМИ информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона.

"Это мусор. Я не могу найти более точного слова, чтобы это описать. Самое плохое, что кто-то смеет усомниться в моём профессионализме, в деталях, связанных с моей работой. Да, эти мусорные новости влияют на меня. Но только тем, что я вынужден их опровергать. Повторюсь - я отработал половину контракта. Подпишу ли я новый - это зависит от клуба, но я хочу остаться, я полностью привержен своей работе" - цитирует португальского наставника BBC.

Напомним, что контракт Моуринью с "МЮ" истекает летом 2019 года. 

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